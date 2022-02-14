Mardin'de kasten adam öldürme şüphelisi yakalandı - Haberler
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Mardin'de kasten adam öldürme şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de kasten adam öldürme şüphelisi yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle şahsın ölümüne sebep olan olayların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 zanlı yakalandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle şahsın ölümüne sebep olan olayların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 1 zanlı yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Derik ilçesinde 2015 yılında meydana gelen arazi anlaşmazlığı sebebiyle 3 şahsın ölümünün faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, 3 farklı adreste yapılan adli aramada C.E. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer 4 şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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