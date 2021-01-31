Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
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Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı

31.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:26
Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı

MARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 8 kırsal mahallenin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

MARDİN'in Savur ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 8 kırsal mahallenin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. 

Mardin kırsalında etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Savur ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal Kırbalı, Tokluca, Başağaç, Armutalan, Evkuran, Sancakla, Harmantepe ve Kayacıklar mahalleleri ile Artuklu ilçesi kırsal Yayla Mahallesi yokuşu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerin çalışmasıyla açıldı. 

 


Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı
Mardin'de kardan kapanan mahalle yolları açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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