Mardin'de kaçakçılıkla mücadele
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Mardin'de kaçakçılıkla mücadele

08.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:12
Mardin'de kaçakçılıkla mücadele

Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı telefon, ayakkabı, sigara ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı telefon, ayakkabı, sigara ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpek yolunun Girmeli mevkisinde yapılan yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste ve otobüste bulunan kişilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 bin 280 paket kaçak sigara, 656 çift spor ayakkabı, 22 cep telefonu ve muhtelif kaçak malzeme ele geçirildi.

Söz konusu olayla ilgili otobüse el konuldu, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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