Mardin'de iş yeri hırsızları yakalandı
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Mardin'de iş yeri hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de iş yeri hırsızları yakalandı

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Mardin'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. İncelemede, iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Mardin'de iş yeri hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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