Mardin'de görüntülü bayramlaşma Mardin'de yaşayan Gül ailesi Mersin'deki yanılarıyla telefon üzerinden görüntülü bayramlaştı.

Mardin'de yaşayan Gül ailesi Mersin'deki yanılarıyla telefon üzerinden görüntülü bayramlaştı.

Mardin'de yaşayan Hüseyin Ali Gül (12) ve Zeynep Esman Gül (7), Mersin'de yaşayan aile büyükleriyle Asime Gül, Hasan Gül ve Müslüm Öksüz ile telefon üzerinden görüntülü arayarak bayramlaştı.

Hüseyin Ali Öksüz, bu bayramda birlikte olamadıklarından dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Baba anne Gül ise, "Bu bayramda yanınızda olmayı planlıyorduk ama koronavirüs tedbirleri kapsamında yanınıza gelemedik. İnşallah gelecek bayram birlikte oluruz. Rabbim bu hastalığı ortalıktan kaldırsın. Bütün İslam alemine dertler vermesin inşallah." dedi.

Hasan Gül de, telefon üzerinden görüntülü bayramlaşmak suretiyle bir nebzede olsa bu hasreti giderdikleri ifade etti.

Kaynak: AA