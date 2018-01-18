Mardin'de Devlet Övünç Madalyası Töreni

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığınca 2 şehit ailesi ve gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası'nı düzenlenen törenle takdim etti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu,madalya verilen şehit ve gazi hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.

Törende bazı şehit yakınları gözyaşı döktü.

Daha sonra Yaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 50 silah arkadaşı ile şehit düşen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığında görevli Velit Bekdaş, Nusaybin ilçesinde 24 Ağustos 2015'te babasının evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Mete'nin aileleri ile 15 temmuz gazisi Mustafa Atlı'ya Cumhurbaşkanlığınca gönderilen Devlet Övünç Madalyalarını takdim etti.

Törenin ardından konuşan Şehit babası Abdulkadir Bekdaş, oğluyla gurur duyduğunu kaydetti.

Bekdaş, şöyle dedi:

"Devletimiz daim olsun. Kendisi hem Allah yolunda hem vatani için şehit olmuştur. Allaha şükürler olsun, şahadet herkese nasip olmaz. Şehit olduktan bir hafta sonra onu rüyada görmüşler. 'Kendisinin cennetin en yüksek yerlerinde olduğunu, annesine ağlamamsı ve üzülmemesi gerektiğini söylemiş' Ben bu anlamda çok mutluyum. Allah bizlere de şahadeti nasip etsin"

Şehit abası Diyap Mete de duygulu olduklarını belirterek "Devletin başı sağ olsun" dedi.

15 temmuz gazisi Mustafa Atlı da 15 temmuz gecesi İstanbul büyükşehir belediyesi yakınlarında sol omzundan vurularak yaralandığını söyledi.

Sağlının iyiye gittiğini aktaran Atlı, şunları vurguladı:

"Bugün bizlere devlet övünç madalyası verildi. Gerçekten müthiş bir duygu. Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bu duygu tattık. Vatan uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölemedik ama gazi olduk. Vatan saoğlusun, bir değil bin canımız vatana feda olsun. "