Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
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Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı Mardin'de ticari taksi şoförleri arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'de ticari taksi şoförleri arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin'in Artuklu ilçesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Hastane önünde bulunan ticari taksi durağındaki şoförler arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Son Dakika Haberleri

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