Mardin'de Bağda Çalışan İşçilerin Üstüne Yıldırım Düştü1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bağda çalışanların üstüne yıldırım düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.Mardin'in Akres mevkiindeki bir üzüm bağında meydana gelen olayda, bir grup işçinin çalıştığı alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi nedeniyle bağda çalışan 3 işçi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan işçilerden 16 yaşındaki Sedat Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki Ramazan Ay ve 21 yaşındaki Taha Albayrak'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.