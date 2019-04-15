Mardin'de araç takla attı: 3 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şenyurt Nusaybin kavşağında iki araç çarpıştı. Kazada 47 KM 255 plakalı araç sürücü Kemal Ok ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak Kızıltepe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza bugün saat 18.30 sularında Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt Nusaybin kavşağında meydana geldi. Kaza'da 34 FAN 51 plakalı ismi öğrenilemeyen sürücü Nusaybin istikametinde ilerlerken kavşaktan dönen 47 KM 255 plakalı Kemal Ok yönetiminde ki araç 34 FAN 51 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine gelen Kızıltepe İtfaiye ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulanslara taşırken olay yerinde araçları araçlara soğutma çalışması yaparak trafik ekipleri ile birlikte yolu trafiğe açtı. Kaza da yaralanan 3 kişinin'de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA