Mardin'de alevlere teslim kafe, 2 saat sonra söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de alevlere teslim kafe, 2 saat sonra söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Mardin'de alevlere teslim kafe, 2 saat sonra söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı. Yangından işletme kullanılamaz hale gelirken, etraftaki dükkanlarda zarar gördü.

Yangın, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi'nde parkın içinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla kafe, alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipler, itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları ile yangın söndürüldü. İşletme kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki birçok iş yeri yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title