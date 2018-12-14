Mardin'de 2 Bin 317 Aileye Tarım ve Hayvancılık Desteği

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarım ve hayvancılık konusunda 2 yıl gibi bir sürede önemli işler yaptıklarını belirterek,"10 ilçemizde 2 bin 317 ailemize destek sağladık" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık konusunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bünyesinde yer alan yerel ekonomiyi güçlendirme daire başkanlığı çalışmaları ile tarımın kenti olan Mardin'de önemli destekler veriliyor. Bu bağlamda 2 yıl içinde 10 ilçede 2 bin 317 aileye tarım ve hayvancılık üzerine çalışmalar yapıldı. Aileler arıcılıktan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa, ipek böcekçiliğinden sebze ve meyve yetiştiriciliğine kadar birçok alanda destek aldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarım ve hayvancılığın en güzel noktalarda olması için çaba verdiklerini belirterek, "Hükümetimiz ve devletimizce yerel yönetim görevinin bizlere verilmesinin akabinde şehrimizin gelişmesi için çok yönlü çalışmalar yaptık. İlimizi altyapısı, üst yapısı, sosyal projeleri, sanat ve kültür projeleri ve spor projelerinin yanında tarıma ve hayvancılığa da yerel yönetim desteği sağlamak istedik. Tarım ve hayvancılığın şehri olan Mardin'de başarılı işlere imza atarak aileleri mutlu ettik. Organik tarım, kapama meyve bahçeleri, zeytin bahçeleri hindi dağıtımı, sebze fidesi dağıtımı, ipek böceği dağıtımı, arı kovanı dağıtımı, ahır ve barınak dezenfekesiyon çalışması, hayvan içme suyu sıvat dağıtımı, sulama kanalı yapımı, gölet açımı drenaj kanalı çalışması ve çilek yetiştiriciliği gibi birçok farklı alanda 2 bin 317 ailemize ulaştık. Yaptığımız çalışma ile ekonomik getirisi fazla olan ürünlere de çiftçilerimizi yönelttik. Biz bu konularda hassasiyet ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN