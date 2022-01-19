Mardin'de 10 araç birbirine girdi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Mardin'de Kızıltepe-Nusaybin ilçeleri arasında İpekyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 10 araç birbirine girdi. Kazada en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Tırların ve yolcu otobüsünün kaydığı bölgede trafik çift yönlü durdu.

Kızıltepe ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan kırsal Çamlıca Mahallesi yakınlarında alınan ilk bilgilere göre Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine gitmekte olan tıra, arkasından gelen başka bir tırın çarpmasıyla birlikte aralarında seyahat otobüsünün de bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu yaşanan zincirleme trafik kazasında en az 2 kişi öldü. 10'un üzerinde kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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