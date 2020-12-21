Marcus Thuram kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkide oyunuyor, boyu ve kilosu kaç? Sırt numarası kaç?

Futbol gündeminde adı çok konuşulan Marcus Thuram'ın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki Marcus Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Marcus Thuram hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.