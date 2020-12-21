Marcus Thuram kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkide oyunuyor, boyu ve kilosu kaç? Sırt numarası kaç?
Futbol gündeminde adı çok konuşulan Marcus Thuram'ın hayatı ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki Marcus Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Marcus Thuram hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Marcus Thuram'ın hayatı ve futbol kariyeri hakkındaki bilgilere bu yazımızdan erişebilirsiniz. Marcus Thuram kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor, forvet oyuncusu mu?
MARCUS THURAM KİMDİR?
Marcus Lilian Thuram-Ulien (6 Ağustos 1997 doğumlu) bir Afrikalı-Fransız profesyonel futbolcudur. Marcus Thuram forvet ve sol kanat pozisyonunda oynamaktadır. Lilian Thuram'ın oğludur.
Marcus Thuram doğum tarihi : 6 Ağustos 1997
Marcus Thuram kaç yaşında : 23 yaşında
Marcus Thuram nereli : Afrikalı-Fransız
Marcus Thuram mesleği ne : Futbolcu
Marcus Thuram hangi takımda oynuyor : Borussia Mönchengladbach
Marcus Thuram hangi mevkide oynuyor : Forvet - Sol kanat
Marcus Thuram boyu kaç : 1,92 metre
Marcus Thuram kilosu kaç : 79 kg
Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach takımında top oynamaktadır. Thuram, eski Fransız uluslararası futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu ve profesyonel futbolcu Khéphren Thuram'ın ağabeyidir. Babası kulüpte oynarken İtalya'nın Parma şehrinde doğdu ve Jamaikalı aktivist Marcus Garvey'in adını aldı.
MARCUS THURAM OYNADIĞI TAKIMLAR
2014–2017 : Sochaux II : 38 maçta 6 golü var.
2015–2017 : Sochaux : 37 maçta 1 golü var.
2017–2019 : Guingamp : 64 maçta 12 golü var.
2019-2020 : Borussia Mönchengladbach : 42 maçta 12 golü var.