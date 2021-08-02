Marcus Aral kimdir? Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Marcus Aral ne iş yapmakta?

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile birlikte olan Marcus Aral Survivor yarışması ile dikkat çekti. Marcus Aral kimdir? Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Marcus Aral ne iş yapmakta?

ile bir süre ayrıldığı