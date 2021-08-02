Marcus Aral kimdir? Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Marcus Aral ne iş yapmakta?
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile birlikte olan Marcus Aral Survivor yarışması ile dikkat çekti. Marcus Aral kimdir? Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Marcus Aral ne iş yapmakta?
ile bir süre ayrıldığı
Şevval Şahin ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Marcus Aral kimdir? Marcus Aral kaç yaşında, nereli? Marcus Aral ne iş yapmakta?
MARCUS ARAL KİMDİR?
Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşamını 2010 yılından itibaren ABD'de sürdüren Yiğit Marcus Aral'ın asıl mesleği yazılım mühendisliğidir. İstanbul'da 3 yıl modellik ajansında çalıştı. Eğitimini University of Miami'de tamamladı ve 2018'de Survivor'a gönüllüler takımıyla katıldı.
Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan Marcus Aral, model Adriana Lima ile arkadaşlığı ile de dikkat çekmişti. 2018 Türkiye Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin ile birliktelik yaşadı. Çift kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu. Yiğit Marcus Aral 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve akrep burcudur.