Marco Reus Almanya kadrosunda neden yok? Marco Reus EURO 2020'de neden yok? Marco Reus Almanya maçında neden yok?

Alman futbolunun sevilen isimleri arasında yer alan Borussia Dortmund'un dünya yıldızı Marco Reus'un son oynanan Almanya maçında oynamaması futbol severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Birçok kişi Marco Reus ile ilgili internette arama yapmakta. Marco Reus'un neden Almanya milli takımında olmadığını haberimizin devamından erişebilirsiniz. Peki Marco Reus Almanya kadrosunda neden yok? Marco Reus EURO 2020'de neden yok? Marco Reus Almanya maçında neden yok?

Son dönemde dünya futbolunda en iyi isimler arasında gösterilen Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Marco Reus'un EURO 2020'de Almanya kadrosunda olmaması dikkatlerden kaçmadı. Birçok futbol sever dünya yıldızı Marco Reus ile ilgili arama yaparken, kısa sürede en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Marco Reus Almanya kadrosunda neden yok? Marco Reus EURO 2020'de neden yok? Marco Reus Almanya maçında neden yok?

MARCO REUS EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Alman ekibi Borussia Dortmund'un yaptığı açıklamada başarılı oyuncusu Marco Reus'u dinlendirmek istediği ve bu nedenle EURO 2020'ye katılmayacağını açıkladı. Oyuncunun sakatlık riskinin bulunması ve pandemi riskinden dolayı EURO 2020'de risk almak istemediği öğrenildi.