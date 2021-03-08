Maraşlı Ömer kim? Maraşlı Ömer gerçek adı ne? Ömer Tokgöz kimdir?
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Maraşlı Ömer kim? Maraşlı Ömer gerçek adı ne? Ömer Tokgöz kimdir?

08.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:21
Maraşlı Ömer kim? Maraşlı Ömer gerçek adı ne? Ömer Tokgöz kimdir?

Maraşlı Ömer kim? Maraşlı Ömer gerçek adı ne? Ömer Tokgöz kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

Maraşlı Ömer kim? Maraşlı Ömer gerçek adı ne? Ömer Tokgöz kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

MARAŞLI ÖMER KİMDİR?

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı dizisinde Ömer karakterine Ömer Tokgöz hayat vermekte.

ÖMER TOKGÖZ KİMDİR?

Mahur'un babası rolündeki Ömer Tokgöz aynı zamanda Aziz Türkel'inde eski iş ortağıdır. Dizinin öyküsüne göre, Maraşlı Ömer yani Ömer Tokgöz bir trafik kazasında ölmüştür. Savaş, Mahur'a Babasına eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sormasını söylüyor.

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