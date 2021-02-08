Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 5. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı 4. son bölümde ne oldu?

Başrollerinde Alina Boz, Burak Deniz, Rojda Demirer ve Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Maraşlı dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Maraşlı dizisinin 4. bölümünün ardından merakla araştırılıyordu. ATV'de yayınlanan Maraşlı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Maraşlı 5. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı 4. son bölümde neler oldu? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı, 8 Şubat 2021 tarihinde (Bugün) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahur'u öldürmek isteyen kim?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben seni asla bırakmayacağım."

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?

MARAŞLI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...



