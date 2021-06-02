Maraşlı hayranlarını üzecek haber
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Maraşlı hayranlarını üzecek haber

Maraşlı hayranlarını üzecek haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

11 Ocak 2021'de ATV'de ekran yolculuğuna başlayan Maraşlı dizisinin ömrü kısa oldu.

İddiaya göre; Son anda bir değişiklik olmazsa Maraşlı'nın sezon sonunda final yapacağı öğrenildi. (tv100-Birsen Altuntaş)

DİZİNİN HAYRANLARI ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Bu gelişmeyi duyan Maraşlı dizisi izleyicileri final kararının geri alınmasını istiyor.

Alina Boz ve Burak Deniz'in çok başarılı bir dizi çifti olduğunu yazan hayranlar, haftalardır bu ikiliyi en çok konuşulan dizi çiftleri arasında açık ara birinci sıraya yerleştirmişti.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Maraşlı hayranlarını üzecek haber
Maraşlı hayranlarını üzecek haber

Kaynak: Snob Magazin

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