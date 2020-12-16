Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!

Yönetmeliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı aksiyon ve dram türündeki Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle! Detaylar haberimizde.