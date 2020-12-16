Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!
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Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!

16.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:39

Yönetmeliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı aksiyon ve dram türündeki Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle! Detaylar haberimizde.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!

MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir çekimleri devam eden Maraşlı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk tanıtımı sonrası dikkat çekmeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi yakında başlayacak.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Deniz, Maraşlı

Alina Boz, Mahur

Kerem Atabeyoğlu

Rojda Demirer

Neslihan Acar

Cemil Büyükdöğerli

Ahmet Varlı

Melis İşiten

Abdül Süsler

MARAŞLI İLK TANITIMI İZLE!

Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!

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