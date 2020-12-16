Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!
Yönetmeliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı aksiyon ve dram türündeki Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle! Detaylar haberimizde.
Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı oyuncuları, konusu nedir? Maraşlı ilk fragman izle!
MARAŞLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzun süredir çekimleri devam eden Maraşlı dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk tanıtımı sonrası dikkat çekmeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanacak dizi yakında başlayacak.
MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI
Burak Deniz, Maraşlı
Alina Boz, Mahur
Kerem Atabeyoğlu
Rojda Demirer
Neslihan Acar
Cemil Büyükdöğerli
Ahmet Varlı
Melis İşiten
Abdül Süsler