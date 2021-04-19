Maraşlı Behiye kimdir? Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Maraşlı Behiye kimdir? Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Maraşlı Behiye kimdir? Behiye karakterini kim canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'da Behiye karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Maraşlı Behiye kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel hangi dizilerde rol aldı? Kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

Maraşlı Behiye kimdir? Maraşlı Behiye karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?

MARAŞLI BEHİYE KİM CANLANDIRIYOR?

Maraşlı dizisinde Behiye karakterini "Türkü Su Demirel" canlandırmaktadır.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

Türkü Su Demirel 1990 İzmir doğumludur. Aslen memleketi Iğdır'dır. Türkü Su Demirel Muhteşem İkili dizisinde Yasemin ve Maraşlı dizisinde ise Behiye karakterine hayat vermiştir.

2017 yılında katıldığı 1. Sinema Güzeli Yarışması'nda Istanbul Hotels & Convention Center güzeli seçildikten sonra dikkatleri üzerine toplayan ve oyunculuk kariyerine adım adan Türkü Su Demirel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili isimli dizide Yasemin karakterini canlandırdı. Yasemin karakteri ile Mert Barca'ya aşık, Yüksel müdürün polis memuru kazı rolüne başarı ile hayat veren Türküsu Demirel, gelen film ve dizi tekliflerinde seçici davrandığını söyledi. Şimdilerde ise Maraşlı dizisinde Behiye karakterini canlandırıyor.

MARAŞLI BEHİYE KİMDİR?

Sadık ve Nuran'ın kızıdır. Türel Ailesi'nin hizmetçisi. Necati'ye ilgi duymaktadır.

MARAŞLI SADIK KİMDİR?

Türel Ailesi'nin şoförüdür. Aziz'in köşkteki kara kutusu. Yıllar önce Necati'nin Ömer'i öldürdüğüne şahit olmuş, fakat Aziz'in emriyle bunu yıllarca sır olarak saklamıştır ve olayın aydınlanacağından dolayı çok korkuyordur.

MARAŞLI NURAN KİMDİR?

Türel Ailesi'nin hizmetçisi. Sadık'ın eşidir. Behiye ve Necat'nin ilişkisine karşıdır.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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