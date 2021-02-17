Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 6. bölüm full izle! Maraşlı hangi gün?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 6. bölüm full izle! Maraşlı hangi gün? Maraşlı ne zaman? Maraşlı son bölüm izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur'u kaçırır,zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş,Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır? Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDIMI?

İlk bölümü 8 Şubat Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Maraşlı dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MARAŞLI 6. BÖLÜM İZLE!