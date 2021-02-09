Maraşlı 5. bölüm full izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi oyuncuların yer aldığı Maraşlı dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla büyük dikkat çekiyor! İşte, Maraşlı 5. bölüm full izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir.Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Bu hafta 5. bölümüyle ekranlara gelen olan Maraşlı'nın yeni bölümü ve son bölümü merak ediliyor! İşte, Maraşlı 5. bölüm full izleme linki! Maraşlı son bölüm tek parça full izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARAŞLI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV MARAŞLI SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar? Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek? Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı? İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur. Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir? Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? Maraşlı bu tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracak?