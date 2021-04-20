Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 14. bölüm izle, son (14) bölüm full izle!
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Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 14. bölüm izle, son (14) bölüm full izle!

Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 14. bölüm izle, son (14) bölüm full izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Maraşlı dizisinin 15. bölümü ar araştırılmaya başlandı. ATV'de yayınlanan Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? ATV Maraşlı 14. bölüm izle, son (14) bölüm full izle!

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Maraşlı 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 10 . bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 14. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 15. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 14. bölüm izle, son (14) bölüm full izle!

MARAŞLI 14. BÖLÜM İZLE!

Maraşlı 14. bölümü izlemek için tıklayınız!

MARAŞLI 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı'nın tehlikeli planı

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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