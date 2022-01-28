Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Aşık Oldum Ben Sana sözleri!

Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Aşık Oldum Ben Sana şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkısı sözleri...

MARAN MARANGÖZ - AŞIK OLDUM BEN SANA SÖZLERİ!

Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum

Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum

Yeni doğan güneşe ismini veriyordum

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum

Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum

Yeni doğan güneşe ismini veriyordum

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Yağmurlarım yağarken

Sensizken ölüyorken

Gece güne kavuşurken

Kavuşamadım ben

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

****

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

MARAN MARANGÖZ - AŞIK OLDUM BEN SANA DİNLE!

MARAN MARANGÖZ - AŞIK OLDUM BEN SANA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Söz-Müzik: Maran Marangöz

Düzenleme: Berk Apak

Record-Mix-Mastering : Berk Apak

Kapak Resmi & Grafik Tasarım :Duygu Sunal

Haberler.com - Gündem