Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Aşık Oldum Ben Sana sözleri! - Haberler
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Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Aşık Oldum Ben Sana sözleri!

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Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Aşık Oldum Ben Sana sözleri!

Aşık Oldum Ben Sana sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Maran Marangöz'un kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Aşık Oldum Ben Sana şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana sözleri! Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözü! Gözlerine baka baka sözleri! Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum sözleri! İşte detaylar...

Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Aşık Oldum Ben Sana şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkısı sözleri...

Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum

Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum

Yeni doğan güneşe ismini veriyordum

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum

Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum

Yeni doğan güneşe ismini veriyordum

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

***

Yağmurlarım yağarken

Sensizken ölüyorken

Gece güne kavuşurken

Kavuşamadım ben

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

***

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

****

Aşık oldum ben sana

Gözlerine baka baka

Elini tuttuğumda

Kalbim durdu ata ata

  • Söz-Müzik: Maran Marangöz
  • Düzenleme: Berk Apak
  • Record-Mix-Mastering : Berk Apak
  • Kapak Resmi & Grafik Tasarım :Duygu Sunal

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