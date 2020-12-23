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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

23.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:20
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

MARADONA TABLOLARINDA 2 KİLOGRAM 650 GRAM KOKAİN YAKALANDIHaber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Brezilya'dan gelen yolcunun bavulunda, kısa süre önce hayata veda eden ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando...

MARADONA TABLOLARINDA 2 KİLOGRAM 650 GRAM KOKAİN YAKALANDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Brezilya'dan gelen yolcunun bavulunda, kısa süre önce hayata veda eden ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan toplam 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen 72 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı M.R'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Yolcunun beraberindeki bagajlardan Arjantinli futbolcu Maradona'ya ait küçük tablolar çıktı. İlk bakışta büyük bir Maradona hayranı olarak görünen yolcunun bagajları, tomografik x-ray tarama cihazından geçirildi.

TABLOLARIN ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞTaramanın ardından dedektör köpeklerin de kontrol ettiği tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 12 adet tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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