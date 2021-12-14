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Manzarası için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

Manzarası için çıktığı kayalıktan düşüp öldü
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da, manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren (48), dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybetti.

YALOVA'da, manzarayı izlemek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren (48), dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybetti.

Altınova ilçesi Ballıkaya mevkisinde manzarayı seyretmek için 150 metre yükseklikteki kayalığa çıkan Osman Dağdeviren, iddiaya göre, dengesini kaybederek, düştü. Dağdeviren'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sedye ile ambulansa taşınan Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.


Manzarası için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

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