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Manyaslı balıkçının gölde aranmasına devam ediliyor

Manyaslı balıkçının gölde aranmasına devam ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de pazar günü balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de pazar günü balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı.

Pazar günü balık yakalamak amacıyla Manyas Gölü'ne açılan ve kayıp haberi gelen balıkçı Osman Arı'nın aranmasına bu sabah itibari ile tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD, Balıkesir İtfaiye, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando, iz takip ve arama köpeği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Manyas Jandarma Asayiş timleri katılıyor. - BALIKESİR

Manyaslı balıkçının gölde aranmasına devam ediliyor

Manyaslı balıkçının gölde aranmasına devam ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Manyas Gölü, Balıkesir, Asayiş, Pazar, 3. Sayfa, Haber

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