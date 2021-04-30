Manyas'ta tam kapanma da meydan ve caddeler boşaldı

Tüm Türkiye'de Perşembe akşam saatleriyle birlikte uygulamaya konulan tam kapanma da Manyas'ta meydan ve sokaklar boşaldı.

Tüm Türkiye'de Perşembe akşam saatleriyle birlikte uygulamaya konulan tam kapanma da Manyas'ta meydan ve sokaklar boşaldı.

Manyas'ta tam kapanmadan muaf kişilerin dışında meydan ve sokaklarda dolaşan olmazken, bu konuda ki tedbirler sıkı bir şekilde uygulandığı gözlendi. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'da ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte ilçe meydanında bulunan polis noktasında ki denetimlere katıldı. Kaymakam Yıldız "Her hangi bir olumsuzluk yaşamadık, kolluk kuvvetlerimiz tüm araç ve kişileri izin konusunda sorguluyorlar. Ben ilçe halkıma kurallara azami hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki! Birlikte hareket edersek ve kişisel anlamda sorumluluk bilincini taşırsak kısa zamanda inşallah normal sürece geçeriz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı