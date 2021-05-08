Manyas'ta pazar erken saatte boşaldı

Manyas ilçesinde kurulan ve tam kapanma sürecinde bugün açılan halk pazarında tezgahlar erken saatlerde boşaldı.

Manyas ilçesinde kurulan ve tam kapanma sürecinde bugün açılan halk pazarında tezgahlar erken saatlerde boşaldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Manyas'ta da kurulan halk pazarı yoğun denetimler altında gerçekleşti, ülkenin her yerinde pazarların bugün kurulacağı için tezgah sayısı normal pazarlara göre daha az oldu. Bu nedenle tezgahlarda ki ürünler erken saatte tükenirken, Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız sürekli olarak ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte Pazar içerisinde denetimleri kontrol etti. Vatandaşlar yoğunluk yaşanmaması için pazar alanına girişlere kurulan barikatlardan sırasıyla içeriye alındılar. Kaymakam Yıldız, vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve sabırdan dolayı teşekkür etti. Bu arada pazarcı esnafı ellerinde kalan ürünlerin bozulmaması için bayram öncesi arife günü de pazar kurulmasını istediler. Banka önünde ki bankamatikler önünde bayram ikramiyeleri ve tarımsal desteklerini almak isteyenler yoğunluk oluşturdukları gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı