Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anıldı

Manyas ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Manyas Halk Eğitimi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşu yapılaması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Zeynep Kaplan'nın, Çanakkale Zaferi'nin önemini anlattığı programda, Manyaslı şehitlerin fotoğrafları slayt gösterisi olarak sunuldu ve öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi'ni konu alan tiyatro ve oratoryo sahnelendi.

Programda, ilk, orta ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Etkinliğe, Manyas Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, Belediye Başkanı Tancan Barçin ve kurum amirleri de katıldı.