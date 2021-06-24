Manyas'ta BİGEP kapsamında eğitimci ve öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir'in Manyas ilçesi Kaymakamı Fatih Yıldız tarafından okul yöneticilerine başarı belgeleri verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesi Kaymakamı Fatih Yıldız tarafından okul yöneticilerine başarı belgeleri verildi.

Manyas Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte Yıldız, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 10 okul müdürü, 12 öğretmen, 4 müdür yardımcısı, 2 öğrenci ve Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan 25 personeli ödüllendirdi.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Kendilerine gösterdikleri çaba ve başarılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ayrıca salgın döneminde çalışmalarından dolayı en temiz okul projesi olan ve TSE tarafından düzenlenen "Okulum Temiz" belgeleri de ilgili kurum yöneticilerine Yıldız tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın