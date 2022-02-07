Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Manyas Gölü'ne 16 Ocak'ta açılan ve kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Osman Ali Arı'yı arama çalışmalarına İzmir, İstanbul ve Manyas'tan jandarma ekipleri ile bir kadavra köpeğinin yanı sıra İstanbul, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri ile Manyas Kaymakamlığına ait dronla devam ediliyor.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, yaptığı açıklamada, Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı Arı'yı arama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, en kısa zamanda bulunmasını temenni ettiklerini bildirdi.