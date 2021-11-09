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Manyas adliyesine yeni hakim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manyas adliyesine yeni hakim

Manyas adliyesine yeni atanan Hakim Nuseybe Acı göreve başladı.

MALATYA (İHA) - Manyas adliyesine yeni atanan Hakim Nuseybe Acı göreve başladı.

Kura sonrası ilk görev yeri olan Manyas Adliyesine atanan Nuseybe Acı görevine başladı. Malatya doğumlu olan Nuseybe Acı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamlayan Acı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra, hakimlik sınavını kazanarak bu mesleğe geçiş yaptı. Bir çocuk annesi olan Nuseybe Acı Manyas adliyesinde ki görevine başladı. - BALIKESİR

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