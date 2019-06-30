Mansur Yavaş sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek'e "fışkiye" göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyada paylaştığı Sokak Hayvanları Çalıştayı videosu sosyal medyanın da gündemine girdi.

Videoda, Mansur Yavaş'ın kucağındaki kedi, kameraların karşısında poz verdiği sırada, eski Başkan Melih Gökçek'e de "fışkiye" göndermesinde bulunuluyor.

"BAŞKANIM FIŞKİYEYİ KIRMIŞLAR"

Videoda, kediye, "Başkanım fışkiyeyi kırmışlar" dedirtiliyor.

Gökçek'in Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'da paylaştığı, "Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı!" mesajı gündem olmuştu.

Mansur Yavaş, söz konusu videoyu, "Bugün düzenlediğimiz Sokak Hayvanları Çalıştayı'nda davetsiz bir misafirimiz vardı Bu sefer sözü onlara bırakalım istedik..." notuyla paylaştı.