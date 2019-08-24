Mansur Yavaş, Alkan çiftinin nikah şahidi oldu

Mansur Yavaş, Alkan çiftinin nikah şahidi oldu

İş adamı ve siyasetçi Veysel Alkan'ın oğlu Sadık Alkan ile eşi Zeynep Alkan'ın düğününe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta katıldı.

24.08.2019 22:20
Mansur Yavaş, Alkan çiftinin nikah şahidi oldu

İş adamı ve siyasetçi Veysel Alkan'ın oğlu Sadık Alkan ile eşi Zeynep Alkan'ın düğününe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta katıldı. Nikah şahidi olan Yavaş, genç çifte mutluluklar diledi.


İş adamı ve siyasetçi Veysel Alkan'ın oğlu Sadık Alkan ve eşi Zeynep Alkan, Etimesgut Turgut Ata Kültür Merkezi'nde dünya evine girdi. Düğüne, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta katıldı. Alkan çiftinin mutlu günlerinde yanlarında olan ve nikah şahidi olan Yavaş, genç çifte mutluluklar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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