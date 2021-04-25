Mank filmi konusu nedir? Oscar adayı Mank filmi oyuncuları kimler!
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Mank filmi konusu nedir? Oscar adayı Mank filmi oyuncuları kimler!

Mank filmi konusu nedir? Oscar adayı Mank filmi oyuncuları kimler!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Bu yıl 93.'sü verilecek Oscar Ödülleri için 'Mank' en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dallarının aralarında bulunduğu 10 dalda aday gösterilmektedir. Peki, Mank filmi konusu nedir? Oscar adayı Mank filmi oyuncuları kimlerdir? Mank filmi yönetmeni ve senaristi kimdir?

Bu yıl 93.'sü verilecek Oscar Ödülleri için 'Mank' en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dallarının aralarında bulunduğu 10 dalda aday gösterilmektedir. Peki, Mank filmi konusu nedir? Oscar adayı Mank filmi oyuncuları kimlerdir? Mank filmi yönetmeni ve senaristi kimdir? İşte detaylar haberimizde…

MANK FİLMİ KONUSU NEDİR?

1930'ların Hollywoodu, "Yurttaş Kane"i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.

MANK FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Mank filmi oyuncuları arasında Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimler yer alıyor. Gary Oldman filmde bir sinema klasiği olan Citizen Kane'in (Yurttaş Kane) senaryo yazarı Herman J Mankiewicz'i canlandırıyor.

MANK FİLMİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİMDİR?

Mank filmi konusu ve oyuncuları, Oscar adayları arasında yer almasının ardından yoğun ilgi görüyor. Oyuncuları arasında Gary oldman'ın yer aldığı Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu birçok dalda aday oldu. Film 1930'ların Hollywood'unda geçiyor. Filmin yönetmeni David Fincher, senaristi ise Jack Fincher.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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