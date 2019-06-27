Manisalı bekçiler ödüllendirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, başarılı çalışmalarıyla uyuşturucu madde ticaretini aydınlatan 2 bekçiyi ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, devriye faaliyetlerine başlayan 163 bekçi, birçok suç girişiminin önlenmesine ve çok sayıda suçlunun da yakalanmasını sağladı.

Yunusemre ilçesinde görevli 2 bekçi ise devriye görevleri sırasında şüphe üzerine durdurdukları 4 kişinin üzerinde uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

Bekçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, zanlıların üzerinde 44 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisi sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iki bekçi, olaydaki üstün gayret ve başarılarından dolayı nakdi taltif ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Bekçilere teşekkür belgeleri Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından takdim edildi.

Bilgiç, Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerce Manisa halkının huzur ve güveni için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA