: Manisa yaşam savaşını 7 ay sonra kaybeden süleyman toprağa verildi

14.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:30

Yaşam savaşını 7 ay sonra kaybeden Süleyman toprağa verildi

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, 7 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Demirer, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, geçen 10 Mayıs'ta Demirci- Salihli karayolunun 20'nci kilometresi Kılavuzlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Süleyman Demirer yönetimindeki motosiklet, 45 BA 832 plakalı Ramazan Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Motosikletten düşen Süleyman Demirer ve arkasındaki kuzeni Mustafa Demirer (19), kazada ağır yaralandı. Yaralı kuzenler, ambulansla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Demirer, geçen 28 Ekim'de yaşamını yitirdi. Mustafa Demirer, kentte toprağa verildi. Tedavisi süren Süleyman Demirer ise, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Demirer'in ölüm haberi, yaşadığı mahallede üzüntü yarattı. Süleyman Demirer için bugün saat 11.00'de, Demirci'nin Öksüzlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Mezarlıkta kılınan namaz sonrası Süleyman Demirer, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: DHA

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