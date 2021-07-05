Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında işbirliği protokolü

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında eğitim sürecindeki öğrencilere yönelik iş birliği protokolü, Vali Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında eğitim sürecindeki öğrencilere yönelik iş birliği protokolü, Vali Karadeniz başkanlığında imzalandı.

İmzalanan protokol ile iki kurum arasındaki iş birliği çerçevesinde örgün ve yaygın eğitim çağındaki öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkartılması, öğretmenlerin ve din görevlilerinin bu alanda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan işbirliği protokolü Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından imzalandı.

Yapılan işbirliğinin öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Vali Karadeniz, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı