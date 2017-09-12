Manisa Hastaneyi Kadınlar Boyadı

Hastaneyi kadınlar boyadı



MANİSA'nın Köprübaşı Entegre Devlet Hastanesi, Köprübaşı Belediyesi'nin kurduğu ekipteki 32 kadın tarafından boyandı. Hastanenin her yerini boyayan kadınlara, 4 erkek usta da destek verdi.



Manisa'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Köprübaşı Belediyesi işbirliği ile Köprübaşı Entegre Devlet Hastanesi tadilat ve bakımdan geçirildi. Hastaneyi yenilemek için kolları sıvayan 32 kadın, 4 erkek usta ile birlikte her yeri boyadı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ve AK Partili Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen çalışmaları inceledi. Belediye Başkanı Mergen, kurdukları ekipteki kadınların boya işinde özveriyle çalıştığını belirtip, çok memnun olduklarını söyledi. Mergen, "32 kadın elemanımız var, hepsi boya yapabiliyor. Köylerdeki camilerimizi boyuyoruz, fayanslarını döşüyoruz, oyun grupları yapıyoruz. Ayrıca kaynakçımız var, sera da yapıyoruz" dedi. Kadın eli değen hastaneyi inceleyen Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Engin Yıldırım, kadın boyacıları kutladı.