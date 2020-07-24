MANİSA Gediz Nehri'ndeki adacıklara ekili hintkenevirleri drone ile tespit edildi
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MANİSA Gediz Nehri'ndeki adacıklara ekili hintkenevirleri drone ile tespit edildi

Gediz Nehri'ndeki adacıklara ekili hintkenevirleri drone ile tespit edildiMANİSA'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri içerisinde oluşan adacıklara ekilen 97 kök hintkeneviri, jandarma tarafından drone ile tespit edilip, imha edilmek üzere söküldü.

24.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:34

Gediz Nehri'ndeki adacıklara ekili hintkenevirleri drone ile tespit edildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri içerisinde oluşan adacıklara ekilen 97 kök hintkeneviri, jandarma tarafından drone ile tespit edilip, imha edilmek üzere söküldü. Jandarma hintkenevirlerini eken kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Gediz Nehri'nin Çayköy mahallesi mevkisinde oluşturduğu adacıkta söğüt ağaçları arasında hintkeneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında nehir içerisindeki adacıklarda drone ile inceleme yapıldı. Operasyonda, boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 97 kök hintkeneviri ele geçirildi. Hintkenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü. Jandarma, hintkenevirlerini eken kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

MANİSA Gediz Nehri'ndeki adacıklara ekili hintkenevirleri drone ile tespit edildi

Kaynak: DHA

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