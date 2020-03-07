Manisa Emniyet Müdürü Uslusoy, kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:16

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emniyetteki kadın personelini kutladı.

Kadın personeliyle il emniyet müdürlüğü konferans salonunda bir araya gelen Uslusoy, yaptığı konuşmada asayişten trafiğe kadar bütün şubelerde kadın polislerle birlikte daha güçlü olduklarını belirtti.

Kentte mesai gözetmeksizin görev yapan kadın polislere, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Uslusoy, kadın personele çiçek hediye etti.

Kaynak: AA