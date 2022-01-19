Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik saha araştırmaları ve çalışmalar sonucu B.O (20) ve R.Ç'nin (44) adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 3,18 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 0,73 gram esrar ve 275 uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi.

Şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.