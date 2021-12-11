Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yukarıbozkır Mahallesinde İ.V'nin kullandığı 45 C 4296 plakalı hafif ticari araç ile İ.Y. idaresindeki 45 TR 123 plakalı minibüs çapıştı.
Kazada yaralanan İ.V, F.Y, B.Y, R.Y. ve İ.Y, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri
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