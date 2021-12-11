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Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yukarıbozkır Mahallesinde İ.V'nin kullandığı 45 C 4296 plakalı hafif ticari araç ile İ.Y. idaresindeki 45 TR 123 plakalı minibüs çapıştı.

Kazada yaralanan İ.V, F.Y, B.Y, R.Y. ve İ.Y, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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