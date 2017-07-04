Manisa'daki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili 1 Asker Tutuklandı

Manisa'daki kışlada askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 3 rütbeli askerden 1'i tutuklandı.

GIDA KONTROLDEN SORUMLU ASTSUBAY TUTUKLANDI

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kapsamında daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve açığa alınan 6 rütbeli askerden 4'ü savcılıkta ifade verdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

4 rütbeli askerden 3'ü daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından 1 rütbeli asker tutuklandı. Askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.