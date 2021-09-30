Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

MANİSA'Nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon 6 şüpheli yakalandı, 23 fişek halinde bonzai ve uyuşturucu bir miktar para ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda A.A. (25), A.Ö. (22), S.S. (24), M.Ç. (21), M.U. (33) ve A.G. (29) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 23 adet fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.