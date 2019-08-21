Manisa'da uyuşturucu operasyonu

21.08.2019 12:38

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bin 720 ecstasy hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Salihli'de durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj ile arka koltuğunun arasına gizlenmiş bin 720 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan R.D. ve S.D. Emniyet'teki işlemlerin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçundan Salihli Adliyesi'ne sevk edidi.

Şüphelilerden R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA