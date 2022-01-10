Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Yıldırım'ın (60) kullandığı 45 AGP 068 plakalı otomobil, Kula-Salihli kara yolu Durasıllı kavşağında, E.D. (36) idaresindeki 64 AAN 236 plakalı tırla çarpışarak refüje savruldu.

Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Yıldırım'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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