Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

11.12.2020 03:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 04:00

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Sever'in Saraçlar Mahallesi'nde tek katlı evinde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede ahşap evi saran yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Sever'in İzmir'de yaşadığı, evi tatillerde kullandığı öğrenildi.

Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika... Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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