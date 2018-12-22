Manisa'da Tek Gözlü, Burunsuz ve Çenesiz Doğan Buzağı Şaşırttı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Edinilen bilgiye göre Salihli'nin Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde çiftçilikle uğraşan Nafiz Erdinç'e ait inek, doğum sancılarının ardından tek gözlü, burunsuz ve üst çenesi olmayan buzağı doğurdu. Buzağı birkaç saat içerisinde ölürken, buzağının dilinin ise normalden 3 kat kadar uzun olduğu gözlemlendi.

Tek gözlü, burunsuz ve çenesiz buzağıyı gören vatandaşlar ömürlerinde ilk defa böyle bir şey görmenin şokunu ve şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA